Mercato : l’OL a ciblé 6 pistes de choix

L’Olympique Lyonnais doit, en ce moment, se contenter de petites victoires. Scotché à la dernière place du classement de Ligue 1, le club rhodanien avait un peu retrouvé le sourire le 5 décembre dernier, quand il a annoncé que la DNCG lui avait permis de retrouver « sa souplesse budgétaire ». Une information de taille puisque l’OL a enfin reçu le feu vert pour investir massivement dans le prochain mercato d’hiver.

Le message envoyé aux joueurs actuels de l’effectif lyonnais est loin d’être une marque de confiance, mais John Textor a donc choisi d’essayer de sauver son club via le mercato. Et l’Américain a promis de lâcher au minimum 50 M€ pour recruter cinq, voire six joueurs. La mission ne sera pas aisée pour le tandem David Friio (directeur sportif)-Matthieu Louis-Jean (responsable du recrutement). Sauf surprise, on sait déjà que les Gones devraient récupérer le gardien Lucas Perri et le défenseur Adryelson, tous les deux joueurs de Botafogo. Une transaction globale estimée à 20 M€ qui avait été rapidement réglée puisque le club carioca est également détenu par Textor.

Tous les secteurs sont visés

Pour le reste, le nom du Rennais Baptiste Santamaria avait été évoqué en exclusivité dans nos colonnes, mais L’Équipe du jour nous apporte de nouvelles pistes. En défense, le Marocain Nayef Aguerd plaît beaucoup. Lié à West Ham jusqu’en 2027, il a l’avantage de bien connaître la Ligue 1 pour avoir évolué à Rennes. Mais l’arracher aux Hammers en plein hiver alors qu’il est un titulaire indiscutable, qu’il dispose d’un gros salaire et qu’il va participer dans quelques semaines à la CAN 2024 semble impossible. Au milieu, l’OL n’a pas abandonné l’idée d’enrôler un numéro 6 au vu des prestations catastrophiques de Paul Akouokou. Et visiblement, les Gones veulent retenter leur chance avec des cibles ratées l’été dernier en plus du dossier Santamaria.

Le joueur du Betis Guido Rodriguez (qui vient de se blesser gravement) et celui de l’AC Milan Rade Krunic sont ainsi cités. Deux pistes plus abordables puisque l’Argentin est libre dans six mois et le Bosnien n’a plus qu’un an et demi de contrat avec les Rossoneri qui réclament tout de même 10 M€. Sur le plan offensif, les septuples champions de France veulent étoffer leurs ailes et visent Saïd Benrahma (West Ham, contrat jusqu’en 2026) et Largie Ramazani (Almeria, contrat jusqu’en 2025). Enfin, pour concurrencer Alexandre Lacazette, l’OL pense à Hugo Ekitike. Placardisé au PSG, l’ancien Rémois n’a joué aucun match cette saison hormis 9 minutes face à Lorient le 12 août dernier. L’OL devra toutefois composer avec une concurrence anglaise (West Ham, Crystal Palace) et payer une grosse partie du salaire colossal de l’attaquant parisien. Pas simple.