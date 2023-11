OL : une première piste pour relancer la machine

« C’est en janvier que ça va se jouer. Tout va très bien financièrement. Il n’y aura pas de soucis avec la DNCG. Ils vont être impressionnés par la manière dont on travaille au niveau du club. En janvier, on va y aller. Même si c’est une période compliquée, on va y aller. Notamment au Brésil. On attend ça avec impatience ». Le 23 octobre dernier, John Textor cherchait à rassurer les supporters en annonçant un mercato hivernal somptueux. Encore faut-il réellement passer l’obstacle DNCG, qui attend la délégation lyonnaise de pied ferme demain.

Optimiste, John Textor l’est depuis qu’il est devenu le patron du club rhodanien, mais les actes suivent rarement les paroles, en témoignent les résultats désastreux en Ligue 1. Le mercato estival n’a pas porté ses fruits, et Laurent Blanc, qui a tant réclamé un numéro 6 d’envergure, a dû se contenter de Paul Akouokou fin août. Mais ni l’Ivoirien, ni le jeune Skelly Alvero, ni l’inattendu Mahamadou Diawara n’ont pris le pouvoir à ce poste, laissant Maxence Caqueret et Corentin Tolisso se débattre dans la médiocrité.

Une piste déjà explorée l’été dernier

Se renforcer à ce poste apparaît donc prioritaire, et une première piste est actuellement travaillée par Matthieu Louis-Jean, le directeur du recrutement. Selon nos informations, l’OL pense en effet à Baptiste Santamaria, le milieu de terrain du Stade Rennais. Ce dernier, âgé de 28 ans, joue moins cette saison, barré par une forte concurrence dans l’entrejeu avec les arrivées de Matic et Le Fée notamment. Il avait déjà été approché par l’OL en toute fin de mercato estival, mais le club breton avait fermé la porte avant même de connaitre l’avis de son joueur.

Critiqué furtivement par Jean-Michel Aulas sur X, Matthieu Louis-Jean sait qu’il sera attendu au tournant lors du mercato hivernal, alors que l’effectif de l’OL est durement jugé ces dernières semaines. Reste à savoir si Fabio Grosso aura son mot à dire, alors que les mauvais résultats s’enchaînent et que sa position devient de plus en plus inconfortable. L’OL est obligé de travailler sur le recrutement à venir mais on ne garantirait pas qu’il associe le coach italien à ses recherches…