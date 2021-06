Barça : Joan Laporta s'impatiente pour Messi

L’un des dossiers chauds du mercato du FC Barcelone reste toujours la prolongation de Lionel Messi. Le sextuple Ballon d’or, qui dispute actuellement la Copa America avec l’Argentine, est arrivé en fin de contrat avec le Barça et ne s'est toujours pas mis d'accord sur son nouveau contrat. Une situation qu’espère régler le plus rapidement son président Joan Laporta comme il l’a confié à La Vanguardia. Il estime que cela permettrait de s'enlever un poids pour se concentrer pleinement sur le mercato.

« Il y a beaucoup de communication, nous comprenons la position de l'autre partie et nous savons ce que nous voulons tous, donc cela se fait dans la tranquillité. Mais si vous me demandez ce que je souhaite, je dirais que le plus tôt sera le mieux. Ce serait un pôle d'attraction de certaines opérations que nous essayons de conclure. Cela nous aiderait à bien des égards que Messi nous dise oui le plus tôt possible. »