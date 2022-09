L'OGC Nice signe le milieu de terrain anglais Ross Barkley

Après un mercato estival mouvementé avec 9 arrivées, l'OGC Nice continue d'être actif après la fenêtre des transferts et s'offre une dixième recrue. En effet, le Gym a officialisé l'arrivée du milieu de terrain anglais Ross Barkley, et ce avant la réception de l'AS Monaco (à partir de 20h45, match à suivre sur notre live commenté). Après quatre ans disputés à Chelsea, l'international des Three Lions arrive au Gym gratuitement. Présenté devant les supporters du Gym, il portera le numéro 11, libre depuis le départ d'Amine Gouiri au Stade Rennais.

Avec plus de 230 rencontres disputées en Premier League et 33 capes avec la sélection anglaise, Ross Barkley, 28 ans, va donc apporter son expérience à l'entrejeu de Lucien Favre, qui va devoir jongler entre le championnat, la Coupe de France et la Ligue Europa Conference. Il n'est pas dans la feuille de match pour ce derby de la Côte d'Azur ce dimanche soir mais devrait renforcer le milieu de terrain Gym ces prochains mois.