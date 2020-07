Karim Benzema veut revenir un jour à l'OL

Enfant chéri de l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema (32 ans) a quitté le cocon rhodanien en 2009 pour tenter sa chance au Real Madrid. Un pari pleinement réussi malgré des débuts parfois compliqués. Vainqueur notamment de deux Liga (peut-être 3 ce soir) et de quatre Ligues des Champions, le natif de Bron est également le cinquième meilleur de l’histoire de la Casa Blanca. Une carrière réussie. Mais une fois son aventure madrilène terminée, Benzema risque d’être fortement tenté par un retour à l’OL (pas forcément comme joueur). C’est ce qu’a indiqué son ancien agent Karim Djaziri.

«Aujourd’hui, avec la situation qu’il vit au Real, il est au summum de ce que veut un jour de foot. Jouer au Real, être très proche de son entraîneur, adulé par le public. Aujourd’hui, ce n’est pas envisageable à l’instant T. Après, depuis qu’il est parti de Lyon, Karim n’a qu’une envie, c’est de revenir à Lyon. Est-ce que ce sera comme joueur… Ça reste un regret pour Karim de ne pas être allé plus loin en Ligue des Champions. Quand il est parti, l’OL a fait demi-finale. Quand ça n’allait pas avec Mourinho, il me disait : « je veux rentre à Lyon », je lui ai dit : « non tu vas forcer et tu vas y arriver ». Et il y est arrivé. C’est dans un coin de sa tête. Ouais je pense que c’est possible. S’il a les jambes et qu’il se dit que c’est le moment d’y aller et de faire quelque chose de bien, il reviendra. Si ce n’est pas comme joueur, je le vois revenir à l’OL dans un autre rôle peut-être. Je sais qu’il en a très envie», a-t-il déclaré sur OL TV.