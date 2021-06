Pologne - Slovaquie : les compositions officielles

La première journée de la phase de poule de l'Euro 2020 se poursuit avec le premier match du groupe E. Avant la rencontre entre l'Espagne et la Suède ce soir à Séville, la Pologne et la Slovaquie croisent le fer au sein de la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg. Les joueurs de Paulo Sousa optent pour un 4-5-1 dense avec Wojciech Szczesny dans les cages derrière Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Jan Bednarek et Maciej Rybus. Karol Linetty, Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zielinski et Kamil Jóźwiak se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, l'inévitable Robert Lewandowski est présent en attaque.

De son côté, la Slovaquie mise sur un 4-2-3-1 avec le gardien de Newcastle Martin Dúbravka dans les cages. Devant lui, on retrouve une charnière composée de l'ancien Marseillais Tomáš Hubočan et du joueur de l'Inter Milan Škriniar. Les couloirs sont assurés par Peter Pekarík et Ľubomír Šatka. Juraj Kucka et Jakub Hromada sont associés dans l'entrejeu. Enfin, Ondrej Duda positionné seul en pointe est soutenu par Lukáš Haraslín, Marek Hamšík et Róbert Mak.

Les compositions

Pologne : Szczesny - Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus - Linetty, Klich, Krychowiak, Zielinski, Jozwiak - Lewandowski

Slovaquie : Dubravka - Pekarik, Hubocan, Skriniar, Satka - Kucka, Hamsik - Hromada, Duda, Mak - Haraslin