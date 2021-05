FC Barcelone : Joan Laporta a choisi le coach pour la saison prochaine !

La suite après cette publicité

Six ans après avoir quitté le FC Barcelone pour évoluer sous les couleurs d'Al-Sadd, puis entraîner le club qatari, l'ancien milieu blaugrana de l'époque faste de Guardiola se rapproche d'un retour. Le technicien espagnol de 41 ans a déjà entamé des discussions avec Joan Laporta et Mateu Alemany pour étudier la possibilité de devenir l'entraîneur du Barça à partir de cet été. Le média catalan Diari ARA avance que Xavi et le nouveau président du FC Barcelone ont une réunion prévue dans les prochains jours.

Un entretien au cours duquel les deux hommes vont commencer à définir les conditions dans lesquelles il ferait son retour à Barcelone. Le but est de monter un staff : équipe technique, méthodologie, services médicaux et planification du personnel, toujours dans l'attente de la décision de Lionel Messi concernant son futur. Autant dire que l'avenir de Ronald Koeman semble scellé.

Laporta et Xavi discutent en coulisses

Le média explique que les négociations entre le Barça et Xavi se déroulent en toute discrétion, dans le respect de l'entraîneur néerlandais, qui dispose d'un contrat jusqu'en 2022 et dont la contribution, au cours d'une année difficile, lui a valu bon nombre d'éloges. L'ancien sélectionneur oranje avait d'ailleurs mangé avec Laporta plus tôt dans la semaine, mais les dessous de la réunion n'avaient pas filtré dans la presse. Atteint, le vestiaire espère être fixé avant de pouvoir se concentrer sur les échéances internationales.

Bien qu'Al-Sadd ait annoncé mercredi la prolongation de Xavi jusqu'en 2023, l'ancien joueur du Barça dispose d'une clause libératoire pour pouvoir partir en cas d'accord avec le FC Barcelone. Manquant de puissance financière pour pouvoir recruter des joueurs comme Erling Haaland et Neymar, Laporta compte sur un retour de Xavi pour enthousiasmer les socios. L'ancien numéro 6 devra notamment continuer d'encadrer cette jeune génération menée par les Pedri, les Ansu Fati et les Ronald Araujo et, comme l'espèrent les fans et dirigeants barcelonais, pouvoir offrir de dernières belles années à Lionel Messi.