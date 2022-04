Conference League, OM : l'indispensable Gerson

La suite après cette publicité

S'il y a un joueur qui aura compté en cette deuxième partie de saison 2021-2022 à l'Olympique de Marseille, c'est bien Gerson. Il suffit de se refaire le dernier match des Olympiens en Ligue 1 à Reims pour s'en rendre compte. Son entrée en jeu, à la pause, a changé le visage d'une équipe sans idée. Et que dire de son enchaînement sur le seul et unique but de cette confrontation ?

Ce jeudi, l'OM de Jorge Sampaoli va jouer gros au De Kuip, l'antre du Feyenoord Rotterdam pour le compte des demi-finales aller de Conference League. Un premier pas vers une nouvelle finale européenne, quatre années après la dernière contre l'Atlético de Madrid en Ligue Europa. Pour cette rencontre, les Phocéens vont avoir besoin de toutes leurs forces vives et donc de leur génie brésilien. C'est aussi ce que pense Pape Gueye.

Gerson peut encore faire mieux

« Gerson a beaucoup de qualités, il n'a jamais douté de lui. C'était compliqué au début, on était là, il a toujours travaillé. Il nous aide beaucoup, il marque et fait marquer. La joie, c'est ce qui se passe dans le vestiaire de l'OM. On est tous soudés, on sait que cette période est importante. On doit rester tous ensemble et continuer à travailler. Il apporte pas mal de choses. Il peut jouer à plusieurs postes. Cela nous arrange nous et le coach. Il est à l'aise techniquement et très fort techniquement. J'espère qu'il va continuer à nous aider. On a besoin de lui, il est très important pour nous. J'espère que ça va continuer pour nous et pour lui », a confessé le milieu de terrain en conférence de presse ce mercredi.

Mais jusqu'où peut-il aller ? C'est à cette question qu'a tenté de répondre le coach, Jorge Sampaoli : « je pense que Gerson est un joueur de haute valeur, je l'ai toujours considéré ainsi et je pense qu'il peut encore s'améliorer, il a beaucoup de potentiel. Cela dépend de lui. On est content du moment qu'il traverse et on espère que demain il pourra montrer sa meilleure version sur le terrain ». L'ancien de l'AS Roma a encore une occasion de marquer un peu plus cette deuxième partie de saison marseillaise.