Liga : Getafe accroche le Betis Séville

Coup dur pour le Betis Séville. Sérieux candidat pour une place en Ligue des Champions l'an prochain, le club andalou se déplaçait sur la pelouse de Getafe à l'occasion de la 34ème journée de Liga. Mais Nabil Fekir et ses partenaires n'ont pu faire la différence et se sont heurtés à une défense madrilène solide.

Sans solution, les joueurs de Manuel Pellegrini ont été contraints de concéder le nul et restent à trois points de l'Atlético Madrid, quatrième du Championnat d'Espagne. Une bien mauvaise opération, avant la réception du FC Barcelone lors de la prochaine journée. De son côté, Getafe prend un bon point dans la course au maintien et devra continuer sur sa lancée face au Rayo Vallecano.