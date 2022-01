Supercoupe d'Espagne : le pactole que pourrait toucher le Real Madrid et le Barça

La Supercoupe d'Espagne, nouveau format, démarre ce soir en Arabie Saoudite avec un alléchant Clasico, Barça-Real lors de la première demi-finale. Ce nouveau format offre des retombées économiques énormes pour la ligue de football professionnel espagnol et pour les quatre clubs y participant. Cependant en fonction de leur parcours, et de leur historique dans la compétition, les revenus des clubs varient, avec, comme par hasard, une part plus importante réservée aux deux historiques barcelonais et madrilène.

La suite après cette publicité

En effet, Mundo Deportivo nous explique que chaque club participant à la compétition est assuré de toucher 800 000€, mais que le Barça et le Real, en raison de leur historique dans la compétition toucheront d'emblée 6,8M€, même s'ils sont éliminés dès la demi-finale. Si l'un de ces deux clubs remporte la compétition, il pourrait toucher jusqu'à 12 millions d'euros pour 2 matchs ! À titre de comparaison, l'Athletic Bilbao, vainqueur la saison dernière de l'édition organisée à Séville, n'avait récolté "que" deux millions d'euros.