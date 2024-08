Mercato Chelsea : c’est la foire aux bonnes affaires !

« Je ne travaille pas avec 42 joueurs. Je travaille avec 21 joueurs. » Voilà l’une des phrases lâchées par Enzo Maresca lors de son dernier point presse, avant le match contre le Servette de Genève, gagné sur le score de 2-0. L’effectif pléthorique de Chelsea fait en effet jaser en Angleterre et ailleurs. Et les premières conséquences apparaissent au grand jour. On pense au cas Sterling, passé en quelques semaines d’élément majeur à joueur invité à déguerpir au plus vite.

Forcément, avec un tel effectif, l’entraîneur italien doit écarter beaucoup de monde au moment de composer son groupe. Les deux premiers matches de la saison ont permis d’y voir plus clair sur les joueurs en manque de considération. Outre Raheem Sterling, des joueurs comme Ben Chilwell, Cesare Casadei, Trevor Chalobah, Noni Madueke, Armando Broja, Romelu Lukaku, David Datro Fofana ou encore Deivid Washington savent qu’il sera difficile d’obtenir du temps de jeu.

Madueke Sterling and co

Pour certains, leur prêt ou transfert n’est plus qu’une question de jours, comme Broja, en route pour le promu Ipswich, ou Romelu Lukaku, désespérément attendu par Antonio Conte à Naples. Pour d’autres, cela devrait bouger d’ici la clôture du mercato. Depuis quelques heures déjà, les rumeurs et intérêts s’accumulent. Les Magpies songent aussi désormais à récupérer Noni Madueke sous la forme d’un prêt, comme l’explique Sky Sports.

Aston Villa est de son côté prêt à bondir sur l’opportunité Raheem Sterling. Très ambitieux, les Villans, entraînés par Unai Emery et qualifiés pour la Ligue des champions, auraient entamé des discussions avec Chelsea au sujet de l’attaquant anglais de 29 ans. Il faudra toutefois se méfier quant à la faisabilité de ces opérations. La FIFA avait modifié la réglementation du nombre de prêts autorisés par club et par saison. Pour 2024-2025, la limite est de 6 joueurs prêtés (six dans le sens des arrivées et six dans le sens des départs), mais cette limite ne concerne pas les joueurs de 21 ans ou moins ni les joueurs formés au club. Pour l’instant, Chelsea a prêté un total de sept joueurs, mais ils sont tous âgés de moins de 21 ans, à l’exception de Bashir Humphreys, 21 ans tout pile, prêté à Burnley.