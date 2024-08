Chelsea : la sortie lunaire d’Enzo Maresca qui assassine Sterling et la moitié de son équipe !

L’été est chaud du côté de Chelsea et atteint même une température caniculaire. Actifs sur le plan des arrivées avec 238,2 millions d’euros dépensés sur Pedro Neto (Wolverhampton), João Félix (Chelsea), Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester), Filip Jørgensen (Villarreal), Omari Kellyman (Aston Villa), Aaron Anselmino (Boca Juniors), Renato Veiga (FC Bâle), Caleb Wiley (Atlanta), Marc Guiu (FC Barcelone) et Tosin Adarbioyo (Fulham), les Blues le sont aussi sur le plan des départs. Ainsi, ils ont récupéré 145 millions d’euros avec cinq ventes (Ian Maatsen, Conor Gallagher, Lewis Hall, Diego Moreira et Omari Hutchinson) quand trois joueurs sont partis librement (Malang Sarr, Thiago Silva et Hakim Ziyech) et sept ont été prêtés. Pour autant, les départs ne sont pas assez nombreux aux goûts des dirigeants de Chelsea, mais aussi du coach Enzo Maresca.

Raheem Sterling a pris pour son grade…

Présent ce mercredi en conférence de presse avant d’affronter ce jeudi le Servette Genève en barrages de la Ligue Europa, le technicien italien a voulu mettre les choses au point sur le mercato. L’ancien de Leicester a notamment évoqué les deux principaux joueurs concernés par un départ, à savoir Raheem Sterling et Ben Chilwell. Le constat est sans appel, Enzo Maresca leur a demandé d’aller voir ailleurs : « Ils s’entraînent séparément. Comme je l’ai dit, la situation est assez claire et il n’y a aucune mise à jour sur la situation. Ce sont des joueurs de Chelsea. Jusqu’à ce qu’ils ne le soient plus. Mais il n’est pas possible de leur donner toutes les minutes. Ceux qui veulent des minutes, il vaut mieux qu’ils partent. »

Détaillant ses propos, Enzo Maresca a été assez direct envers Raheem Sterling en avouant ne pas apprécier son profil. Une posture qu’il a défendue : « Je ne pense pas être brutal. J’essaie d’être honnête. J’ai parlé avec Raheem avant le match contre City. Je lui ai dit qu’il allait avoir du mal à obtenir du temps de jeu avec nous et voici pourquoi. Avec Chilly, c’est un gars adorable, mais il va avoir du mal. Si vous définissez cela comme brutal, c’est à vous de décider. Pour moi, ce n’est pas brutal, c’est juste honnête. Je ne dis pas que Raheem n’est pas un bon joueur, mais je préfère différents types d’ailiers. »

… Les autres lofteurs aussi

Ensuite, il est revenu davantage sur l’effectif pléthorique de Chelsea où l’on retrouve actuellement 6 gardiens, 11 défenseurs, 11 milieux et 13 attaquants, soit 41 joueurs, sans compter ceux qui évoluent au sein du centre de formation. Et là encore, Enzo Maresca n’a pas voulu poser de la pommade sur ses poulains : « C’est le travail de tout manager de les garder tous heureux, mais c’est presque impossible. Seulement 11 joueurs joueront. C’est quasiment impossible de les garder tous heureux. J’essaie toujours d’être honnête avec chacun d’eux. Le bruit est plus extérieur parce que je travaille avec 21 ou 22 joueurs depuis que nous sommes de retour des USA. Je ne travaille pas avec 42 ou 43 joueurs et plus de 15 joueurs s’entraînent à part. »

« Ce n’est pas le désordre que l’on pourrait croire vu de l’extérieur. Absolument pas. Ils peuvent même avoir un contrat de 20 ans, ce n’est pas mon propos. Je m’en fiche. Je suis juste là pour prendre les bonnes décisions pour l’équipe. C’est le onze de départ que nous voulons, l’équipe que nous voulons. Je ne travaille pas avec 42 joueurs. Je travaille avec 21 joueurs. La séance d’aujourd’hui s’est déroulée avec 20 joueurs, hier avec 21. Aux États-Unis, nous avions 26 ou 27 joueurs », a-t-il poursuivi. Des mots qui peuvent être jugés comme durs et qui témoignent d’une position inflexible de ce dernier. Enzo Maresca, qui a déjà connu cette situation en tant que joueur, a expliqué à ces 15 à 20 joueurs concernés qu’ils n’auront pas plus que des miettes s’ils restent : « Ce n’est pas une situation confortable. Je connais exactement ce sentiment, mais il est bon de savoir que si vous restez, vous aurez du mal à obtenir des minutes. Vous essayez de trouver une solution au plus vite, car vous souhaitez rejoindre un club et gagner quelques minutes. » Voici comment creuser un fossé encore plus important entre les deux moitiés d’un même effectif…