43 joueurs, 7 gardiens, Maresca agacé… le dégraissage de Chelsea vire au cauchemar

9 arrivées, 222 millions d’euros dépensés, mais toujours 43 joueurs dans l’effectif, ce qui complexifie déjà le début de parcours d’Enzo Maresca à Chelsea. Nommé sur le banc des Blues cet été pour remplacer Mauricio Pochettino, l’ancien entraîneur de Leicester navigue à vue et contre vents et marrées. Sa direction a beau avoir vendu Ian Maatsen, Lewis Hall et Omari Hutchinson pour un peu plus de 100 millions d’euros, laissé Thiago Silva, Hakim Ziyech ou encore Malang Sarr quitter le club librement, et envoyé six joueurs en prêt, il n’en reste pas moins que l’effectif nécessite encore un remodelage.

« Aujourd’hui, si je commence à me dire que j’ai 43 joueurs, ce n’est pas une bonne chose. J’en ai 28 qui s’entraînent avec moi. Paul (Winstanley, le directeur sportif) et Laurence (Stewart, le co-directeur sportif) sont chargés de trouver des solutions pour ces gars, pas moi », a rappelé l’entraîneur italien en conférence de presse cette semaine. Une situation qui l’a forcé à se passer des services de gros noms, à l’instar de Romelu Lukaku, ou de Kepa, dont l’avenir reste encore très incertain. Si le premier, arrivé de l’Inter Milan pour 113 millions d’euros en 2021, est aujourd’hui cité du côté de Naples, le dossier patine et reste intimement lié à celui de Victor Osimhen. Le second, revenu de son prêt au Real Madrid, va voir un huitième gardien débarquer à Chelsea en la personne de Mike Penders, et pour l’heure, aucune véritable porte de sortie n’a été trouvée à l’Espagnol.

Une salle d’entraînement bondée

Si certains joueurs sont toujours invités à quitter le club, à l’image de Raheem Sterling, Armando Broja, ou encore Conor Gallagher, ce n’est pas une sinécure. Le dernier cité, qui devait s’engager avec l’Atlético de Madrid cette semaine, a par exemple été rappelé par Chelsea après l’avortement du deal mené en parallèle pour Samu Omorodion. Aujourd’hui, l’international anglais s’inscrit même en marge du groupe aux entraînements, dans l’attente de trouver un projet. «Conor est de retour. Il s’entraîne à part. Il a réalisé quelques tests médicaux et s’entraîne un peu. Il ne participera pas au match contre Manchester City (dimanche, 17h30). En ce moment, il essaie de trouver une solution avec le club», a confié Maresca cette semaine, visiblement déjà lassé par la situation.

Ces derniers jours, des images de la salle d’entraînement de Chelsea ont également circulé sur les réseaux sociaux. Ce qui a eu le don d’amuser la galerie. «On dirait le Fitness Park de Grigny à 18h00», a par exemple plaisanté un internaute. Si le club s’efforce à trouver des points de chute à ses indésirables, au moins 10 départs restent attendus d’ici à la fin du mercato. Une situation préoccupante, alors qu’au rayon des arrivées, João Félix est censé effectuer son retour, et qu’Osimhen pourrait aussi débarquer. Demain face à Manchester City (17h30), c’est un véritable casse-tête qui attendra Enzo Maresca au moment de composer son onze de départ…