Le mercato XXL de l’Atlético de Madrid risque de tomber à l’eau !

L’Atlético de Madrid a de grosses ambitions cet été. Après avoir recruté Robin Le Normand et Alexander Sorloth pour un peu plus de 30 millions d’euros chacun, les Madrilènes s’apprêtaient à officialiser Conor Gallagher et le gros transfert de l’été, Julian Alvarez, pour 95 millions d’euros bonus inclus. Les deux hommes sont d’ailleurs déjà présents à Madrid.

Seulement, les choses se sont compliquées pendant la nuit. Effectivement, pour que l’Atlético puisse officialiser ses deux prochaines recrues estivales, il fallait vendre Samu Omorodion. Tout semblait bouclé avec Chelsea pour un transfert de 40 millions d’euros. Mais l’opération est tombée à l’eau comme l’indiquent énormément de médias espagnols. Plusieurs versions sont données pour expliquer cet échec, comme un désaccord sur des détails infimes entre les deux clubs ou un changement d’avis de la direction des Blues au dernier moment.

Adieu Julian Alvarez ?

Ceci paralyse donc, forcément, les signatures finales de Gallagher et de Julian Alvarez, puisque l’Atlético de Madrid comptait notamment sur la vente de son jeune attaquant pour conclure les transferts de l’Anglais et de l’Argentin. Au moment où on écrit ces lignes, les Rojiblancos doivent faire une croix sur ces joueurs. Est-ce donc la fin de ce joli mercato pour les Colchoneros ? Pas forcément, puisqu’on apprend aussi, dans AS par exemple, que Chelsea se tourne finalement vers… João Félix.

Les Blues pourraient finalement se rabattre sur le Portugais, indésirable à Madrid, ce qui permettrait donc à l’Atlético de conclure les deux opérations citées plus haut. Un arrangement entre les deux clubs qui devrait faire le bonheur de toutes les parties impliquées. Certains soulignent que c’est même une possible masterclass de l’Atlético qui se débarrasserait d’un indésirable tout en conservant sa pépite Omorodion. Affaire à suivre…