Chelsea : le loupé hallucinant de Marc Guiu

Chipé au FC Barcelone, le grand espoir Marc Guiu fait bien partie de l’effectif pléthorique de Chelsea. Beaucoup pensaient que le jeune attaquant de 18 ans serait prêté dans la foulée par les Blues, mais il a bien entamé la saison 2024-2025, avec une entrée en jeu face à Manchester City lors de la première journée de Premier League. Et il était même titulaire à la pointe de l’attaque hier soir face au Servette de Genève en Ligue Europa Conférence.

Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, il ne s’est pas mis en évidence, avec un énorme raté face au but. Après un bon pressing sur le gardien, il se loupe complètement au moment de conclure. Ce qui lui vaut quelques moqueries dans la presse anglaise, et de nombreux posts de la part des supporters de Chelsea. "Il a joué son dernier match pour Chelsea", "un raté qui va l’envoyer en prêt avant la fin du mercato" et autres chambrages de ce genre.