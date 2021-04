Une opération de police a eu lieu chez Youssoufa Moukoko

La suite après cette publicité

Victime d'une blessure aux ligaments de la voûte plantaire, le jeune Youssoufa Moukoko (16 ans) ne rejouera pas avec le Borussia Dortmund cette saison. Le jeune prodige avait montré de belles choses avec les Marsupiaux en inscrivant 3 buts en 15 matches jusque-là et il avait participé à l'Euro U21 avec l'Allemagne. L'attaquant né à Yaoundé vient cependant de vivre une drôle d'expérience. Comme l'explique la presse allemande et notamment Bild, des voitures de police ont débarqué chez lui mercredi dernier.

Une jeune femme de 23 ans avait appelé la police parce qu'elle avait été enfermée contre sa volonté dans un appartement. Il s'agissait d'Amélie, l'ex de Youssoufa Moukoko qui était venue récupérer des affaires chez l'attaquant du Borussia Dortmund. Ce dernier qui avait un rendez-vous urgent est parti de chez lui en verrouillant la porte et a laissé la jeune femme seule dans l'appartement. Ne pouvant plus sortir, elle a appelé la police pour sortir. Néanmoins, elle n'a pas souhaité poursuivre le joueur et n'a pas déposé de plainte.