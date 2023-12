MU : Jim Ratcliffe se moque de Bruno Fernandes

Ce n’est plus qu’une question de temps avant que Sir Jim Ratcliffe obtienne 25% du club de Manchester United. L’officialisation du rachat ne devrait pas tarder, pour celui qui se dit fan des Red Devils. À tel point que, comme un supporter, il se permet de critiquer certains joueurs lors de certaines rencontres. Récemment pointé du doigt pour son attitude indigne d’un capitaine, lors de la défaite des siens face à Bournemouth (0-3), Bruno Fernandes avait été averti d’un carton jaune pour avoir trop parlé à l’arbitre. Un avertissement synonyme de suspension pour la prochaine journée, qui oppose Manchester United à… Liverpool (17/12, 17h30).

Et forcément, ce manque d’expérience, voire de contrôle, de la part du Portugais donne raison à Sir Jim Ratcliffe, qui s’était moqué du capitaine mancunien dans le livre "Grit, Rigor & Humor - The INEOS Story". «On est loin de Bruno Fernandes serrant son visage intact lors de la débâcle de Liverpool récemment», peut-on lire dans le bouquin. Une référence à l’attitude détestable de l’ancien joueur du Sporting, qui avait simulé une blessure face aux Reds l’an passé. Une réplique de nouveau sous le feu des projecteurs outre-Manche, alors que le débat autour du capitanat prend de plus en plus d’ampleur à Manchester.