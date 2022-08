Hassane Kamara vendu à l'Udinese

Vendu par Nice à Watford contre 4 millions d'euros l'hiver dernier, le latéral gauche ivoirien Hassane Kamara (28 ans) avait brillé avec les Hornets sans pour autant empêcher son club de descendre en Championship.

Utilisant ses liens avec l'Udinese, Watford a vendu l'ancien Rémois contre un chèque estimé à 20 millions d'euros. Le joueur va rester en prêt au sein du club anglais et rejoindra l'Udinese lors de la saison 2023/2024.

ℹ️ Hassane Kamara will remain at Watford FC for the 2022/23 season, having joined Udinese for a significant undisclosed fee and completed an immediate loan back to the Hornets.#WatfordFC