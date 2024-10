Thibaut Courtois répond cash à Diego Simeone

Lors du derby de Madrid le mois dernier (1-1), Diego Simeone avait pointé du doigt l’attitude de Thibaut Courtois, qu’il jugeait tout aussi coupable que les supporters qui ont débordé. «Concernant les personnes qui ont commis ces incidents, le club devra prendre une décision. Nous n’avons pas besoin de ces gens dans les tribunes, nous avons besoin de supporters qui nous soutiennent, nous accompagnent, pensent au club… En tant que protagonistes, nous devons agir pour qu’ils ne le fassent pas. Cela arrive parce que les gens réagissent pour quelque chose. Cela ne se justifie pas, mais on peut aussi punir ceux qui provoquent les gens. Soyons prudents avec ce que nous générons, et je m’inclus. Pour moi, il faut sanctionner celui qui provoque. Nous punissons celui qui lance le briquet et ils punissent aussi ceux qui provoquent (…) Cela lui est arrivé au Bernabéu quand un briquet lui a frappé la tête alors qu’il jouait encore pour l’Atlético de Madrid. Cela ne devrait pas arriver. Les clubs doivent veiller à ce que cela n’arrive pas, mais faites attention à nous qui devenons des victimes. Pourquoi ? Parce que si nous chargeons, il peut y avoir une réaction, et nous ne pouvons pas provoquer, que ce soit Simeone, Courtois, Vinicius, Messi ou Griezmann.»

La suite après cette publicité

Quelques semaines après cette rencontre, l’international belge a été invité à répondre à son ancien entraîneur. «Je respecte son opinion, mais je ne la partage pas. Nous avons une autre idée de ce qu’est une provocation. Ce sont les organisations qui doivent décider et elles l’ont déjà fait. Je ne veux pas ajouter quelque chose de plus.» Relancé sur le sujet, Courtois a botté en touche avant d’évoquer le cas des ultras. «L’important, c’est qu’il ne puisse pas y avoir de violence. En Belgique, j’ai vécu beaucoup de situations comme celle-là. Ceux qui encouragent leur équipe et créent un peu de rivalité, je n’ai aucun problème, j’aime ça, ça me donne plus d’adrénaline. Mais tout est basé sur le respect de ceux qui jouent et il ne peut pas y avoir de violence. Parfois, il y a un peu de jeu entre un joueur et un supporter, c’est normal, je n’ai aucun problème avec eux.» Simeone a eu sa réponse…