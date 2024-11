OM : la sortie forte de Chancel Mbemba sur son avenir

Chancel Mbemba n’a plus la tête à Marseille. Mis au placard par Roberto de Zerbi pour des raisons extra-sportives depuis le début de saison, le défenseur de 30 ans s’illustre de son côté avec la République Démocratique du Congo. Première de son groupe de qualification pour la CAN, la RDC s’est inclinée face à la Guinée (1-0) et Chancel Mbemba en a profité pour s’exprimer après la rencontre.

«J’ai un contrat avec Marseille. J’espère (partir de l’OM) en janvier, quand dieu le veut. Mais quand dieu ne décide pas… ce sont les humains. Les humains sont compliqués, chacun regarde ses intérêts. Mais le plus important, c’est de faire notre boulot pour satisfaire tout le monde», a répondu l’ancien défenseur du FC Porto à un journaliste qui lui demandait s’il allait changer de club. Les chances de voir Chancel Mbemba reporter le maillot de l’OM, un jour, sont de plus en plus minces.