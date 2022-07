Chelsea : Jorginho a poussé pour le transfert de Kalidou Koulibaly

La suite après cette publicité

Les supporters de Chelsea peuvent peut-être, en un sens, dire merci à Jorginho (30 ans) pour l'arrivée de Kalidou Koulibaly (31 ans) à Chelsea cet été. Après huit années à défendre les couleurs du Napoli en Serie A, le défenseur central sénégalais a rejoint les Blues en échange d'un chèque de près de 40 M€. Un transfert dans lequel le milieu de terrain italien, ancien coéquipier de Koulibaly en Italie, a joué un rôle, à en croire ses propos. « J'ai poussé ! Je disais "Allez, viens à Chelsea". Et il était comme "ah ouais j'aimerais bien". J'ai dit "viens" juste parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué ensemble », a d'abord lancé Jorginho, dans des propos relayés par The Telegraph.

Et le champion d'Europe transalpin de poursuivre. « Cela a probablement commencé l'année dernière. C'était souvent. Nous avons toujours dit en plaisantant "jouons à nouveau ensemble". Mais, ça ne s'est jamais bien passé et quand on a vu "ok, peut-être que ce n'est plus une blague", on a commencé à être plus sérieux à ce sujet. Je pense qu'il était le meilleur choix et j'ai déjà dit à la fin de la saison que [le joueur à faire venir] était Kalidou Koulibaly. En raison du joueur qu'il est et de la personne qu'il est dans le vestiaire, il ne peut qu'apporter au club et à ses coéquipiers. » Réponse dans les prochaines semaines pour celui qui a hérité du n°26 de l'emblématique John Terry.