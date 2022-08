OL : Nicolas Tagliafico prévient le PSG

Le 18 septembre prochain, l'Olympique Lyonnais va accueillir le Paris Saint-Germain. Les Gones auront fort à faire pour faire tomber le rouleau compresseur parisien impressionnant depuis le début de l'exercice 2022-23. Mais Lyon, également invaincu (1 match en moins), a des arguments à faire valoir selon Nicolas Tagliafico, questionné sur la puissance parisienne par Le Progrès.

«Inaccessible ? Non. Bien sûr, on voit tous leur grande qualité, mais il y a deux ans, ils n’ont pas été champions. Je sais que contre Paris, on sera à 120 % tous, on va tout donner, mais les parties-clés sont celles que l’on joue contre d’autres équipes. Si on est fort sur les matches comme ceux qu’on vient de gagner, on prendra des points. On va avancer pas à pas.» L'Argentin a avoué ne pas avoir échangé encore avec Lionel Messi, son compatriote, sur le sujet.