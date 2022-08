AS Monaco : la prestation bluffante de Mohamed Camara

La suite après cette publicité

Voilà un match dont se souviendra longtemps Mohamed Camara. Recruté par l'AS Monaco au RB Salzbourg il y a environ deux semaines en échange d'un chèque de 15 millions d'euros, le jeune milieu de 22 ans a connu sa première titularisation en Ligue 1 ce dimanche, face au PSG (1-1, 4ème journée de L1). Et quelle première ! L'international malien (15 capes, 3 buts), élu homme du match par notre Rédaction, a rayonné dans l'entrejeu, jouant un rôle majeur dans la quête du nul sur la pelouse du Parc des Princes.

Positionné dans l'entrejeu aux côtés d'un Youssouf Fofana également impressionnant, Mohamed Camara a tout simplement écœuré Renato Sanches et ses partenaires dans la capitale française. Infatigable sur le pré, il a gratté de nombreux ballons et remporté de nombreux duels, imposant un défi physique sans relâche aux joueurs de Christophe Galtier. Hormis un dribble supersonique de Kylian Mbappé, débouchant sur le double poteau du PSG (45e), il n'a pas grand-chose à se reprocher. Offensivement, le natif de Bamako a aussi fait énormément de bien aux siens, apportant notamment ce liant ayant fait mal à Paris.

Camara a éteint le milieu parisien

S'il a obtenu des coups francs bien placés (32e), preuve qu'il était présent devant les deux surfaces, il a surtout taclé dans les jambes de Lionel Messi, ce qui a amené le premier but de cette partie signée Kevin Volland (20e). Affronter l'un des meilleurs joueurs de l'histoire ne lui a d'ailleurs pas du tout fait peur, puisqu'il a, à plusieurs reprises, assené quelques taquets à l'Argentin, comme pour lui faire comprendre qu'il était le patron de ce choc. Probablement remplacé par Jean Lucas à l'aube du dernier quart d'heure après avoir récolté un carton jaune (55e), Mohamed Camara a mis tout le monde d'accord.

De quoi faire comprendre qu'il est à la hauteur des espérances monégasques, lui qui est arrivé pour remplacer un certain Aurélien Tchouameni, vendu au Real Madrid. « Il a sorti une très belle prestation. De notre côté, on n'est pas surpris. Depuis son arrivée, il a montré de très bonnes choses. On l'a vu avec son entrée contre Lens (1-4, la semaine précédente, NDLR), il est dans la continuité, et il a fait un très bon match », confiait son complice au milieu, Youssouf Fofana, dans la zone mixte du Parc des Princes.

Le meilleur reste à venir... pour faire oublier Tchouameni ?

En conférence de presse, Philippe Clement est évidemment revenu sur la performance de Mohamed Camara, loin du top de sa forme, mais aussi du duo qu'il forme avec Youssouf Fofana. « Ce n'est pas facile pour Mo, il est là depuis deux semaines et n'a pas joué une seule minute pendant la préparation. À cause de ça, il n'est pas au top physiquement pour le moment, mais il a montré les qualités qu'on cherche, en jouant vers l'avant. Il n'est pas facile de remplacer Aurélien (Tchouameni) de la bonne manière, avec le même style, mais il a les atouts pour jouer avec Youssouf. Un bon duo, c'est très important car c'est le moteur d'une équipe. »

« C'était ma première titularisation, contre Paris qui est une très belle équipe. Après avoir perdu 4-1 contre Lens, il fallait faire un bon match. Une équipe, c'est les supporters. On ne peut pas jouer sans eux. On a besoin d'eux pendant 90 minutes. On va bien récupérer ensemble et bien aborder le match de mercredi (contre Troyes, NDLR) », préférait lui admettre Mohamed Camara, en toute humilité. Nul doute que Philippe Clement va, à ce rythme, rapidement installer le Malien dans son XI. Camara semble en tout cas bien parti pour faire oublier Tchouameni à Monaco.