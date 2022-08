PSG : la grande première ratée de Renato Sanches

La suite après cette publicité

Un joker gâché. Ce dimanche, en clôture de la 4ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a été tenu en échec par une conquérante équipe de l'AS Monaco au Parc des Princes (1-1). Titulaire pour la première fois sous ses nouvelles couleurs rouge et bleu en l'absence de Vitinha, suspendu, Renato Sanches a probablement perdu quelques points aux yeux de Christophe Galtier. Une chose est sûre, il n'en a en tout cas pas gagné au regard de sa prestation décevante avec le Paris SG.

Recruté pour 15 millions d'euros au LOSC Lille cet été par Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pour densifier l'entrejeu de l'entraîneur du PSG, l'international portugais (32 sélections, 3 buts) fait partie des recrues phare du mercato estival parisien. Mais l'ancien joueur du Bayern, qui connaît très bien la Ligue 1, n'a pas su saisir sa chance face aux Monégasques, décevant le public du Parc des Princes et ne parvenant pas à récolter la moyenne dans nos colonnes.

Sanches a déçu

D'ordinaire si prompt à faire des différences balle au pied dans le cœur du jeu, Renato Sanches n'a pas vraiment étalé ses nombreuses qualités de percussion devant ses nouveaux supporters, qui en attendaient plus que lui. Même dans l'impact, il a été incapable de répondre à l'adversité présentée par le superbe duo Camara-Fofana du côté de l'ASM. Le Lusitanien s'est d'ailleurs fendu d'une faute sur le Malien donnant lieu à un coup franc dangereux pour Monaco en première période (31e).

La pause n'a pas vraiment changé grand-chose pour le champion d'Europe 2016, probablement dans un mauvais jour, un peu à l'image de ses partenaires qui ne s'attendaient pas à passer une soirée si délicate. Juste avant de céder sa place à Danilo (63e), Renato Sanches aurait pu se racheter, ou du moins sauver son match, mais il a manqué le cadre (59e). Les quelques ballons grattés par l'ancien Dogue lui ont tout de même valu les encouragements du Parc, qui sait qu'il peut beaucoup mieux faire.

« Je ne sais pas si ça va calmer les ardeurs. Mais c'est sûr qu'on a été fortement contrariés par une belle équipe de Monaco sur les 35 premières minutes. Elle a gêné nos premières sorties de balle et été très présente athlétiquement pour gagner des ballons. Et elle a su bien se servir de sa qualité dans la transition, à l'image du but. On a manqué énormément de mobilité. On a eu très peu de mouvements, il y a eu beaucoup trop de ballons dos au jeu, cela a été mieux en fin de première période. Mais on s'est trop laissés surprendre par l'intensité mise par l'adversaire. Cette première période doit nous servir de leçon pour progresser », expliquait Christophe Galtier en conférence de presse, comme pour résumer ce qui a manqué un Sanches en manque d'automatismes face à l'ASM. Une chose est sûre, le n°18 du Paris SG a encore du travail s'il veut passer devant son compatriote Vitinha et s'imposer comme un titulaire régulier avec ce PSG.