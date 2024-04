Manchester City - Real Madrid : les compositions officielles

Le choc de ces quarts de finale rend son verdict ce soir à Manchester ! Les Skyblues accueillent le Real Madrid à 21h, après le nul 3-3 de mardi dernier au Bernabeu. Les hommes de Pep Guardiola, tenants du titre, voudront rééditer la performance de la saison passée, quand ils avaient corrigé les Merengues 4-0 en demi-finale retour de C1. Le Real devra composer sans Aurélien Tchouaméni, suspendu.

Pour cette affiche, City retrouve son capitaine Walker dans le couloir droit. De Bruyne et Foden sont tous les deux titulaires, le Belge devrait être associé à Rodri devant la défense. Bernardo Silva et Grealish animeront les couloirs, et Haaland la pointe. Pour le Real, Nacho hérite du brassard aux côtés de Rüdiger en charnière centrale. Valverde, Camavinga et Kroos seront derrière Bellingham et la double pointe Rodrygo-Vinicius.

Suivez ce match en direct commenté sur Foot Mercato

Les compositions

Manchester City : Ederson - Walker (cap.), Dias, Akanji, Gvardiol - Rodri, De Bruyne - B. Silva, Foden, Grealish - Haaland

Real Madrid : Lunin - Carvajal, Nacho (cap.), Rüdiger, Mendy - Valverde, Camavinga, Kroos - Bellingham - Rodrygo, Vinicius

