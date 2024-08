La réaction forte de Luis Enrique sur le nouveau visage du PSG

Un début de saison pareil n’avait sans doute même pas été rêvé par Luis Enrique. La victoire du week-end dernier contre Le Havre (4-1) avait donné le ton même si tout n’était pas parfait, loin de là même puisque les Normands finissaient par abdiquer face à la qualité des entrants. Le travail entrepris dans la semaine a semble-t-il été efficace. Ce soir durant cette 2e journée, il n’y a pas eu photo contre une faible équipe de Montpellier (6-0).

Emmené par Barcola, double buteur, ou encore Joao Neves, double passeur, le PSG a écrasé son adversaire dans tous les compartiments du jeu. C’est donc un Luis Enrique souriant comme jamais qu’on retrouvait au micro de DAZN après le coup de sifflet final. «Je suis très content parce que c’est le premier match à domicile avec les supporters. On voulait leur donner de la joie et leur donner envie de nous soutenir. C’est une soirée parfaite pour moi.»

Luis Enrique : «Pour moi, c’est vraiment génial»

D’après l’entraîneur espagnol, ses joueurs ont offert une prestation impeccable. «J’ai ressenti ça pendant la semaine et ce soir. Le niveau et l’intensité du pressing étaient en train de monter. On l’a vu ce soir, on a marqué 6 buts mais on aurait pu en marquer 10, s’enthousiasme un Luis Enrique plus loquace qu’à l’accoutumée. En face, il y avait une très bonne équipe, qui a de l’expérience, mais ce soir, c’était notre soirée», assure-t-il avant de glisser une petite phrase qui en dit long.

D’après lui, son équipe montre de très grosses qualités collectives, comme rarement, il a déjà eu au cours de sa carrière d’entraîneur. «C’est sans doute la seule équipe avec laquelle je peux jouer avec 7 joueurs offensifs mais qui reviennent, qui travaillent défensivement. Ils jouent aussi la largeur. Avec ces joueurs, on peut tout changer, pour moi, c’est vraiment génial.» Et d’ajouter en conférence de presse : «je crois que vous n’avez pas vu une star mais seize qui sont venues défendre les couleurs du Paris Saint-Germain. Seize stars en attaque et seize stars en défense. C’est ça la perfection. C’est ça que l’on recherche». Un Luis Enrique aussi emballé, c’est suffisamment rare pour être souligné, même après deux journées.