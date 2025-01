Real Madrid-Las Palmas : les compositions officielles

La 20e journée de Liga se poursuit avec le Real Madrid qui accueille Las Palmas au stade Santiago Bernabeu (coup d’envoi 16h15, un match à suivre sur FM). Moyens depuis le début de saison, les Madrilènes sont pourtant deuxièmes du Championnat avec 43 points et peuvent prendre les commandes en cas de succès ce dimanche. En face, Las Palmas lutte pour le maintien. 14e avec 22 points, le club des Iles Canaries ne compte que trois unités d’avance sur l’Espanyol de Barcelone, premier relégable.

Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti doit composer sans Vinicius Jr, Modric, Tchouaméni ou encore Camavinga. Il opte pour un 4-3-3 avec Asencio en défense centrale et Fran Garcia à gauche, au profit de Mendy. Au milieu, Ceballos accompagne Valverde et Bellingham alors que devant Mbappé, seul Français aligné, est soutenu par Brahim Diaz et Rodrygo. En face, les hommes de Diego Martinez sont disposés en 4-3-3 également avec notamment Cillessen dans le but. Herzog et McKenna forment la charnière centrale alors que devant Fabio Silva est accompagné de Sandro Ramirez et Moleiro.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois – Lucas Vazquez, Asencio, Rudiger, Fran Garcia – Ceballos, Valverde, Bellingham – Brahim Diaz, Mbappé, Rodrygo.

Las Palmas : Cillessen – Suarez, Herzog, McKenna, Marmol – Javi Munoz, Alex Munoz, Rodriguez – Sandro Ramirez, Silva, Moleiro.