LA FIFA confirme la suspension de Luis Rubiales

Écarté du poste de président de la fédération espagnole depuis la scène controversée du baiser donné à Jenni Hermoso à l’issue de la finale de la Coupe du Monde féminine, Luis Rubiales avait fait appel. Suspendu de toutes fonctions pendant trois ans, l’ex-dirigeant espagnol espérait voir sa peine être réduite. Mais la Commission de Recours de la FIFA en a décidé autrement.

«La Commission de Recours de la FIFA s’est prononcée sur l’appel interjeté par M. Luis Rubiales, l’ancien président de la Fédération Espagnole de Football (RFEF), à l’encontre de la décision de la Commission de Discipline de la FIFA, qui lui avait infligé une interdiction d’exercer toute activité relative au football aux niveaux national et international pour une durée de trois ans. Après avoir analysé les conclusions qui lui ont été présentées et organisé une audience, la Commission de Recours a décidé de débouter M. Rubiales de son appel, confirmant ainsi la sanction imposée. Parmi d’autres considérations, la Commission de Recours a établi que M. Rubiales s’était comporté d’une manière contraire aux principes énoncés à l’article 13 du Code disciplinaire de la FIFA pendant et après la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. Les conclusions de la décision rendue par la Commission de Recours ont été notifiées aujourd’hui à M. Rubiales. En vertu des dispositions applicables du Code disciplinaire de la FIFA, M. Rubiales dispose de dix jours pour demander les motifs de la décision, lesquels seront, le cas échéant, publiés sur le portail legal.fifa.com. La décision peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport. La FIFA souhaite réaffirmer son engagement en faveur de la protection de l’intégrité de chaque individu, ainsi que du respect des règles de bonne conduite», a indiqué l’instance dirigeante.