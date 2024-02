FC Barcelone : Frenkie de Jong prêt à claquer la porte

Entre Frenkie de Jong et le FC Barcelone, l’histoire d’amour a commencé en 2019. Après une belle campagne en Ligue des champions avec l’Ajax Amsterdam, le milieu de terrain a été dragué par les meilleures écuries du Vieux continent. Mais il a préféré le projet offert par les Culés, où il avait la possibilité d’évoluer aux côtés de Lionel Messi ou encore de Sergio Busquets. Mais son aventure en Catalogne a connu un premier tournant inattendu à l’été 2022. Le président Joan Laporta, de retour aux commandes du club, a poussé le Néerlandais vers la sortie.

Manchester United s’est rapidement positionné pour le récupérer. Erik ten Hag, fraîchement nommé, voulait recruter son ancien joueur. Une bonne nouvelle donc pour les Blaugranas, qui voulaient se séparer d’un gros salaire et réaliser une belle vente. Seul problème : le joueur de 26 ans a refusé de s’en aller. Comme son compatriote Memphis Depay, qui a ensuite rejoint l’Atlético de Madrid, De Jong a dit non à ses dirigeants quand ils lui ont indiqué la porte de sortie. Malgré les nombreuses tentatives et les messages passés dans la presse, il est finalement resté au FCB.

Xavi, très content de pouvoir compter sur lui, l’a utilisé à 47 reprises toutes compétitions confondues l’an dernier, dont 36 fois en tant que titulaire (2 buts, 4 passes décisives). Indispensable à ses yeux, il a débuté cette nouvelle saison dans la peau d’un titulaire, lui qui a commencé toutes les rencontres auxquelles il a participé. Soit 20 au total (1 but). Considéré comme un leader, le natif d’Arkel a d’ailleurs été conforté par Deco. Interrogé hier par Esport3, le directeur sportif du Barça a confié : «ce serait une erreur de vendre Frenkie de Jong et Ronald Araújo pour Kylian Mbappé. Cela rendrait l’équipe pire.»

Mais ce discours ne serait pas forcément le même en privé. Esport3 indique que le Barça pourrait être obligé de sacrifier l’un de ses gros joueurs. Ces derniers mois, les noms d’Araujo et De Jong ont été les plus cités. Le média espagnol ajoute toutefois une information de taille. En effet, le Néerlandais sous contrat jusqu’en 2026 est prêt à s’en aller. Esport3 révèle qu’il est très déçu de ce qu’il se passe au club depuis son arrivée. En cas de départ, il privilégie une équipe qui joue la Ligue des champions et surtout qui peut la gagner. C’est un rêve pour le joueur qui pense ne pas pouvoir y arriver à Barcelone.