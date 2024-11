PSG - Lens : Désiré Doué a de grandes ambitions

Ce samedi, le PSG a assuré l’essentiel sur sa pelouse (1-0). Face au RC Lens, les Parisiens ont rapidement ouvert le score mais n’ont pas su faire preuve de suffisamment de réalisme pour corser l’addition en seconde période. Une rencontre assez frustrante pour le club de la capitale qui prend néanmoins le large au classement et qui se prépare au mieux avant son rendez-vous européen de la semaine prochaine face à l’Atlético de Madrid (mercredi, 21h). Entré en cours de jeu, Désiré Doué a réalisé une entrée assez séduisante. Malgré un déchet toujours présent, le milieu offensif de 19 ans a posé quelques problèmes à la défense lensoise. Interrogé à l’issue de la rencontre au micro de BeIN Sports, le numéro 14 parisien en a profité pour dévoiler ses ambitions prestigieuses avec le club de la capitale :

«On est très content, la victoire est le plus important. On continue sur notre lancée. On doit encore s’améliorer et on va le faire à l’entraînement. On aurait pu marquer plus. Il y a des jours comme ça, le plus important sont les trois points. On avait une belle équipe et un bon gardien face à nous. On va travailler pour marquer le plus de buts possibles. Je pense qu’à mon âge, j’ai la chance d’être polyvalent. J’ai des qualités offensives mais aussi défensives et cela me permet de jouer pas mal de minutes. J’essaye de m’exprimer au mieux quand je rentre sur le terrain. C’est un très grand club et très ambitieux comme moi. Je vise de grandir avec ce club. Je ne pense pas que le but. Ca sera la qualité de mes entrées et la pertinence dans mon jeu qui feront les différences.»