OL : les premiers mots d’Adryelson

Pour lancer son mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais a annoncé vendredi l’arrivée de deux nouvelles recrues. Comme attendu depuis quelques jours, il s’agit de Lucas Perri et d’Adryelson. Le gardien et le défenseur central débarquent en provenance de Botafogo, autre club appartenant à la galaxie Eagle, de John Textor. Après son officialisation, le défenseur central de 25 ans s’est exprimé pour la première fois et a fait part de ses objectifs à l’OL.

«Je suis très content et très motivé par ce nouveau défi. Quand j’ai découvert l’offre de Lyon, je n’arrivais pas à y croire. C’est un immense club, dans lequel beaucoup de Brésiliens ont joué. Rafael et Fernando Marçal m’ont dit de venir à l’OL et de ne pas regarder les autres offres (…) Mes atouts sont la vitesse, la solidité, la technique et la détente. Les supporters peuvent s’attendre à me voir montrer de l’envie et de la détermination. Je vais apprendre beaucoup à Lyon, mon objectif est de gagner une place de titulaire. Je vais travailler pour marquer l’histoire du club et remporter des trophées. Je suis concentré sur cet objectif», a expliqué Adryelson.