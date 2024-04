Jean-Pierre Papin croit à un sacre de l’OM en Ligue Europa

Avec un déplacement à Lisbonne pour y défier Benfica demain (21h00), c’est un menu copieux qui attend l’OM de Jean-Louis Gasset. Mal embarqués en championnat où ils ont encore vu l’écart se creuser avec le wagon de tête, samedi, après leur défaite 3-1 contre Lille (l’OM accuse un retard de 10 points sur la dernière place qualificative en C1, à six journées de la fin), les Marseillais ont désormais plus l’embarras que le choix dans leur quête à la C1. Mais pour Jean-Pierre Papin, coach de la réserve de l’OM, l’espoir d’un sacre en Ligue Europa, directement qualificatif pour la Ligue des Champions, existe.

«Vu comment c’est embarqué en championnat, on n’a pas le choix que de gagner la Ligue Europa si on veut aller en Ligue des Champions l’année prochaine, a confié le Ballon d’Or 1991 dans un entretien pour La Marseillaise. Moi, je crois que cette équipe est capable de renverser la vapeur quand on ne s’y attend pas.»