Côme : Cesc Fàbregas ne cache pas sa joie pour Raphaël Varane

C’était attendu depuis de très longues semaines et c’est désormais officiel, Raphaël Varane rejoint bien le club de Côme et va donc découvrir l’Italie et un nouveau championnat après la Ligue 1, la Liga et la Premier League, respectivement avec les maillots du RC Lens, du Real Madrid et de Manchester United. Son nouvel entraîneur, Cesc Fabregas, est revenu sur ce transfert doré :

«Raphaël est un joueur spécial et sa signature est la preuve de l’ambition que nous avons pour ce club. Il a beaucoup gagné au cours de sa carrière et l’expérience qu’il a accumulée dans deux des meilleurs championnats du monde ne peut être sous-estimée. J’ai hâte de commencer à travailler avec lui», a-t-il déclaré pour le site officiel du club italien.