Lens : Jonathan Clauss a la cote en Premier League

Cette saison, Lens est très certainement l’une des révélations. Les bonnes performances de l’équipe ont aussi permis de faire découvrir des joueurs méconnus du grand public comme par exemple Jonathan Clauss. Le latéral droit 28 ans fait sans doute des meilleurs joueurs de la saison à son poste. Mobile et toujours régulier sur son couloir, l’ancien joueur de Bielefeld a logiquement tapé dans l’œil de plusieurs clubs de Premier League notamment.

Selon les informations de Kicker, Manchester City et Chelsea ont manifesté leur intérêt auprès de l’entourage du joueur, mais ce ne sont pas les seuls. Le FC Séville souhaite également s’attacher les services du joueur qui a inscrit 3 buts et délivré 6 passes décisives en championnat. Sous contrat jusqu'en 2023, Clauss pourrait quitter Lens pour une somme estimée entre 6 et 10 millions d’euros.