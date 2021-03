Liverpool : le retour gagnant de Fabinho au milieu

La suite après cette publicité

L'appellation « match retour » a pris un double sens pour Fabinho mercredi soir à la Puskas Arena de Budapest. Pour le huitième de finale retour face au RB Leipzig, le Brésilien a enfin pu revenir à ce qui était devenu son poste de prédilection, en sentinelle au milieu de terrain. Obligé de dépanner en défense centrale depuis des mois en raison de la blessure de Van Dijk (celles de Gomez puis de Matip n'ayant rien arrangé), il n'avait plus évolué depuis le mois d'octobre dernier dans l'entrejeu de Liverpool !

Jürgen Klopp, confronté à la terrible série de défaites à Anfield en Premier League (6 revers consécutifs), a enfin pris le parti d'aligner une charnière sans Fabinho, en titularisant la recrue Kabak et le formé au club Phillips, qui fait ce qu'il peut ces derniers mois. Cela lui a permis de composer un milieu Fabinho-Thiago Alcantara-Wijnaldum plus en adéquation avec le Liverpool des saisons passées. Et surtout, cela a fonctionné, puisque le Brésilien a rayonné dans l'entrejeu. Et l'UEFA ne s'est pas trompé en l'honorant de la récompense d'homme du match.

Bientôt de retour aussi en Premier League ?

Interrogé sur le site officiel de Liverpool, l'ancien Monégasque a expliqué que « jouer au milieu m'avait un peu manqué ». Cela avait aussi manqué aux supporters de Liverpool, dont l'un des plus prestigieux, à savoir Michael Owen. Sur le plateau de BT Sport, l'ancien attaquant des Reds a déclaré : « c'est tellement réconfortant de le regarder. Quand il est au milieu, vous vous sentez en sécurité. C'est tellement réconfortant de le retrouver dans sa bonne position. C'est juste comme ça que vous voulez voir une sentinelle, il couvre les deux défenseurs qui sont le point faible de l'équipe. »

Jürgen Klopp était évidemment d'accord. « Je lui ai dit en descendant les escaliers : "tu aimes ce poste, et tu ne pouvais pas le montrer plus clairement". Nous voulons tous voir Fab en 6. Ce soir, il a joué là et les deux défenseurs centraux ont joué un match incroyable, toute la ligne arrière a joué un match incroyable », s'est félicité l'entraîneur allemand des Reds. Voilà qui pourrait l'inciter à réinstaller son joueur définitivement à ce poste en Premier League, où les derniers résultats mettaient aussi en évidence les manques de Fabinho en défense centrale.