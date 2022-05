Manchester City : Pep Guardiola bientôt prolongé

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Manchester City, Pep Guardiola est tout proche de prolonger l'aventure avec les Citizens, actuels leaders de Premier League. Selon les dernières informations du Sun, le technicien espagnol aurait même d'ores et déjà donné son "accord de principe" pour rester plus longtemps que prévu sur le banc des Skyblues. Le média britannique précise que Pep devrait ajouter deux ans de plus à son contrat, soit jusqu'à l'été 2025.

La suite après cette publicité

Une prolongation qui intervient dans la foulée de celle de Jürgen Klopp du côté de Liverpool mais qui aurait surtout un objectif bien précis. Dans ce sens, la volonté des propriétaires de City est bel et bien d'assurer une continuité et de créer un contexte stable pour attirer dans ses filets un certain Erling Haaland, actuellement sous les couleurs du Borussia Dortmund. Reste désormais à savoir si cette très probable signature de Guardiola en appellera une autre...