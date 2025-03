Liverpool-PSG : les compositions probables

C’est le grand soir. Le Paris Saint-Germain est au pied du mur à Liverpool. Victime d’un hold-up parfait la semaine passée au Parc des Princes, le club de la capitale a débarqué sur les bords de la Mersey pour tenter de prendre sa revanche et imiter l’OM (0-1) et l’OL (1-2), deux des rares clubs français à avoir réussi à s’imposer dans l’antre des Reds. Sauf qu’à la différence des deux Olympiques, Paris doit s’imposer par deux buts d’écart pour valider son ticket pour les quarts de finale.

Une mission (presque) impossible que Luis Enrique va essayer de mener à bien, lui qui a connu plusieurs remontadas. Et pour y parvenir, l’Espagnol devrait faire confiance au onze de départ qui a fait tant de mal à Liverpool dans le jeu (mais pas face au but). Pointé du doigt sur le but d’Harvey Elliott, Gianluigi Donnarumma gardera la cage parisienne. Devant, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes composeront l’arrière-garde rouge et bleu.

Deux changements à Liverpool ?

Un cran au-dessus, Fabian Ruiz, João Neves et Vitinha animeront l’entrejeu et tenteront de lancer Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Auteur d’une très bonne entrée en jeu à l’aller et très bon samedi dernier contre Rennes (4-1), Désiré Doué devrait à nouveau avoir le rôle d’impact player en deuxième période. À noter que Marquinhos et Fabian Ruiz sont sous la menace d’une suspension en cas de carton jaune.

En face, Arne Slot pourrait réaliser deux changements. Le héros Alisson Becker sera bien dans le but des Reds et il aura le quatuor Alexander-Arnold-Konaté-van Dijk-Robertson pour le protéger. Au milieu, la paire Gravenberch-Mac Allister devrait être reconduite. En revanche, c’est en attaque où ces deux changements pourraient intervenir. Buteur décisif à l’aller, Elliott prendrait la place de Dominik Szoboszlai. À ses côtés, Luis Diaz et Mohamed Salah occuperont les ailes. En pointe, Darwin Nuñez replacerait Diogo Jota.