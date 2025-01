Eintracht : Randal Kolo Muani a conseillé Elye Wahi

Ce mardi, Elye Wahi a été présenté à la presse. Recruté par l’Eintracht Francfort, le désormais ex-joueur de l’OM a confié : «je suis très heureux d’être ici. Je me suis tout de suite bien entendu avec tout le monde et l’accueil a été formidable. Je connais déjà Hugo Ekitike. Je pense que nous pouvons bien nous compléter et je pense que cela peut très bien fonctionner entre nous. Ma saison à Montpellier a été ma meilleure. J’étais alors encore un très jeune joueur. Je connais mes capacités, je suis un bon attaquant et je veux le prouver. Je voulais aller en Bundesliga maintenant parce que cela convient à mon jeu et que c’est très offensif. Je pense que je me sentirai très à l’aise. Je suis encore un jeune joueur et j’apprends toujours. J’ai hâte de découvrir une langue différente, une nouvelle culture, une nouvelle ville et mon nouveau club.»

Il poursuit : «j’avais déjà parlé à plusieurs reprises avec l’entraîneur et j’ai immédiatement eu une bonne connexion avec lui. C’est bien sûr un avantage qu’il parle également français. Je suis enthousiasmé par la vision ici (…) Quand on a appris qu’il y avait de l’intérêt, j’ai parlé à Randal Kolo Muani (ancien joueur du club, ndlr), qui n’a dit que du bien du club. Récemment aussi avec Niels Nkounkou et Hugo Ekitike, car je connaissais déjà les garçons. Je suis venu ici pour aider l’équipe. Nous nous en sortons très bien en Bundesliga et en Europe. Nous ferons tout notre possible pour que le club et les supporters soient heureux à la fin de la saison. C’était une étape importante pour moi de partir à l’étranger. Je vais essayer de m’installer le plus rapidement possible. J’espère pouvoir faire la prochaine conférence de presse en allemand.» En Allemagne, il devra succéder à un certain Omar Marmoush, acheté 80 M€ par Manchester City. Mais cela ne lui fait pas peur. «Je n’ai eu aucun contact avec Omar. Mais bien sûr, j’ai observé sa bonne saison. Je lui souhaite le meilleur en Angleterre. Mais Omar est Omar et Elye est Elye. Je suis un joueur différent.» Il n’y a plus qu’à le montrer sur le terrain.