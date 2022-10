Aleksander Ceferin tacle encore le projet de Super League

Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a accordé un entretien lundi au média slovène, 24ur zvečer, rapporté par MARCA, dans lequel il revient sur l'actualité mouvementée autour de la Ligue des Champions, et notamment le projet de Super League. «Nous avons trois présidents de club qui réclament encore quelque chose pour leur ego, mais d'un autre côté, ils ont été les premiers à s'inscrire en Ligue des champions de peur d'être expulsés. Les Anglais ne se réuniront définitivement plus et je ne vois pas de compétition sérieuse sans les clubs anglais, qui sont probablement les plus grands du football européen», a affirmé le dirigeant en précisant qu'il «n'avait pas dormi, ni mangé, ni bu pendant 48 heures» lors de l'annonce officielle du projet de Super League le 18 avril 2021. Il a également confirmé que les relations avec Florentino Pérez, président du Real Madrid, restaient toujours aussi «cordiales».

Ceferin a aussi commenté la rumeur d'un possible format de Final Four organisé aux Etats-Unis pour la Supercoupe d'Europe. «Nous avons parlé de la possibilité d'étendre la Supercoupe d'Europe, pas de l'emmener en dehors de l'Europe. Il n'y a rien de prévu pour l'instant. J'aime l'idée que la Supercoupe devienne un événement plus grand, une célébration du football, incluant peut-être la Supercoupe des femmes et des jeunes, mais je ne suis pas sûr que nous puissions encore mettre en œuvre cette idée», a-t-il confirmé.