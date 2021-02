L’OM n’est pas intéressé par Luis Campos

Après le changement drastique dans l’organigramme de l’OM avec notamment l’arrivée de Sampaoli en tant qu’entraîneur et celle de Pablo Longoria en tant que président, les rumeurs d’une possible arrivée de Luis Campos vont bon train. Le poste de directeur sportif qu'occupait Longoria est libre et le nom du directeur sportif portugais a souvent été associé à Marseille par le passé.

Selon les informations de RMC Sport, même si le projet de l’OM reste intéressant, Luis Campos ne viendra pas dans cette situation, d’autant plus que Marseille ne semble pas spécialement intéressé par l’idée de le faire venir dans la cité phocéenne. Il ne devrait pas être le nouveau directeur sportif du club si tant est qu'il y en ait un.