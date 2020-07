Liga : Diego Simeone répond aux polémiques sur la VAR

En Espagne, de nombreux supporters (principalement catalans mais pas que) estiment que le Real Madrid est clairement avantagé par les arbitres depuis la reprise du championnat. « Même si certains de nos derniers résultats ne sont pas bons, la VAR ne s'est pas montrée équitable et il y a des équipes qui se sont vues lésées. Nous en avons parlé avec la Fédération Espagnole et la VAR doit être là pour aider l'arbitre. Nous avons tous vu beaucoup d'images et d'actions où la VAR n'a pas été équitable », a même été jusqu'à lancer Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone, dans la nuit de dimanche à lundi.

Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, n'a pas voulu se prêter à ce jeu lorsqu'un journaliste l'a interrogé à ce sujet en conférence de presse. « Je n'ai aucun doute sur le fait que la VAR est plus juste avec ceux qui gagnent. Si tu as beaucoup de penaltys en ta faveur, c'est parce que tu es beaucoup dans la surface rivale. On sera lésé comme on sera avantagé mais au moins maintenant c'est clair au niveau des hors jeu ou des penaltys », a lancé l'Argentin, visiblement satisfait par la technologie dans le foot.