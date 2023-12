Ligue Europa : l’Ajax Amsterdam et le Betis reversés en C4, les Rangers arrachent leur qualification

Après les rencontres de 18h45, la Ligue Europa rendait enfin son verdict ce jeudi soir pour la dernière journée des phases de groupes. Si l’Olympique de Marseille jouait sa première place sur la pelouse de Brighton, l’Ajax Amsterdam et l’AEK se disputaient la place qualificative pour les barrages de la Ligue Europa Conférence (C4). A domicile, les Néerlandais, qui retrouvent la forme ces dernières semaines, devaient absolument s’imposer pour assurer la troisième place de cette poule. Et face à une équipe grecque dans le dur, l’Ajax Amsterdam a fait le boulot. La recrue de l’été Chuba Akpom s’est offerte un doublé pour offrir les trois points (3-1).

Du côté du groupe C de la Ligue Europa, le suspens était entier. A l’ultime journée, on ne savait toujours pas qui allait terminer aux trois premières places entre le Betis, les Glasgow Rangers et le Sparta Prague. Les formations espagnoles et écossaises s’affrontaient d’ailleurs dans une rencontre décisive pour la qualification. Finalement, dans un match animé, les Ecossais ont arraché la qualification avec une victoire (3-2). Un score qui envoie les Andalous en C4 car dans le même temps, le Sparta Prague a chipé la deuxième place du groupe grâce à sa victoire sur l’Aris (3-0).

West Ham ne tremble pas

Dans le groupe A, la première place se jouait entre West Ham et Fribourg. Une première place qui, on le rappelle, envoie directement en 8es de finale alors que le second devra passer les 16es d’abord. Et ce sont les Anglais qui ont terminé en tête grâce à leur victoire (2-0). Kudus et Alvarez ont trouvé la faille. De son côté, l’Olympiacos, déjà assuré de jouer les 16es de C4 et donc terminer 3e, a écrasé TSC (5-2).

Enfin dans les autres matches, pas de surprise non plus pour l’Atalanta qui a roulé sur Rakow (4-0). La formation italienne termine en tête de son groupe devant le Sporting qui s’est aussi imposé face à Strum Graz (3-0). Les deux équipes étaient déjà assurées de se qualifier. Il fallait donc juste savoir le dénouement final de ces phases de poules.

Les clubs qualifiés directement : Brighton, West Ham, Glasgow Rangers, Atalanta

Brighton, West Ham, Glasgow Rangers, Atalanta Les clubs qualifiés pour les barrages : Fribourg, OM , Sparta Prague, Sporting

Fribourg, , Sparta Prague, Sporting Les clubs reversés en barrages de C4 : Olympiacos, Ajax, Betis, Sturm Graz

Les résultats de 21h

Ajax 3-1 AEK (Chuba Akpom x2, Taylor / Garcia)

Aris 1-3 Sparta Prague (Bengtsson / Kuchta, Birmancevic x2)

Betis 2-3 Rangers (Miranda, Perez / Sima, Dessers, Roofe)

Brighton 1-0 Marseille (Joao Pedro)

Olympiacos 5-2 TSC (El Kaabi, Podence x2, Ilic CSC, El Arabi / Djakovac, Cirkovic)

Rakow 0-4 Atalanta (Muriel x2, Bonfanti, De Ketelaere)

Sporting 3-0 Sturm Graz (Gyokeres, Inacio x2)

West Ham 2-0 Fribourg (Kudus, Alvarez)

