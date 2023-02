Derby de Madrid : l’Atlético est fou de rage contre le Real et l’arbitrage !

La suite après cette publicité

Animé, le derby de Madrid entre l’Altético et le Real a vu deux équipes se rendre coup pour coup sur la pelouse de l’Estadio Santiago Bernabeu et ce dans tous les sens du terme. C’est notamment ce qui a valu à Angel Correa une expulsion peu après l’heure de jeu (64e). L’Argentin qui était entré à la pause était sanctionné pour un coup de coude sur Antonio Rüdiger. Une décision de Jesus Gil Manzano confirmée par l’arbitrage vidéo, mais qui a vraiment du mal à passer du côté des Colchoneros. Après la rencontre, le compte twitter du club a notamment publié une photo d’Angel Correa qui semble-t-il a été victime de griffures.

Passeur décisif pour José Maria Giménez, Antoine Griezmann s’est montré mesuré au micro de beIN Sports, mais a déploré cette décision : «le rouge nous a soudé. On a dû faire les efforts les uns pour les autres. Mais c’est dommage, je pense que l’arbitre avait le contrôle du match et à la fin il se fait avoir par Militao. C’est comme ça, c’est le foot.» Si le Français préfère avant tout retenir le positif, son coéquipier Stefan Savic a dégoupillé au micro de DAZN : «nous étions en colère parce que nous ne pouvions pas gagner à la fin, nous sommes venus ici pour chercher la victoire. Aujourd’hui, ça n’aurait pas pu se jouer à nouveau de façon égalitaire, je ne sais pas pourquoi, mais ça arrive toujours.»

Une posture face à l’arbitrage également tenue par son coach Diego Simeone : «cela pourrait être jaune, mais si vous expulsez un joueur pour cette situation, il n’y aurait plus de joueurs sur le terrain. Dans notre cas, cela devient normal et ce serait bien si nous pouvions tous jouer de la même manière […] l’expulsion, peut s’interpréter avec la vision de l’arbitre qui est proche du jeu et du mouvement de Correa, mais il y a aussi la VAR et on a la possibilité de voir que le contact n’a pas la violence nécessaire pour faire tomber un joueur sur le terrain. Nous ne savons pas s’il (l’arbitre, ndlr) a été appelé ou non (par la VAR, ndlr). Rudiger est grand, Correa est petit…»

Un arbitrage à deux vitesses, telle est la posture de l’Atlético de Madrid qui estime avoir été lésé et pas pour la première fois face au Real Madrid. Le gardien slovène des Matellasiers, Jan Oblak a aussi été tranchant dans ses propos et a envoyé un sacré tacle : «sur les cinq derniers derbys, on a pris un carton rouge. La prochaine fois on démarrera peut-être directement avec un joueur en moins. Des choses étranges se produisent ces derniers temps.» Digérant mal ce résultat, l’Atlético de Madrid peut néanmoins se satisfaire d’une bonne production sur ce match et d’une dynamique de résultat positive. Nul doute néanmoins que cela risque d’être un peu léger pour refroidir des esprits particulièrement échaudés …