Équipe de France, Chelsea : le retour en grâce d’Axel Disasi !

Élu homme du match contre Brentford hier (2-2), Axel Disasi a permis à son équipe, Chelsea, de ramener un point du Gtech Community Stadium grâce à son but égalisateur sur corner, son deuxième but de la saison. Le joueur de 25 ans, critiqué lors de ses débuts avec les Blues, est aujourd’hui le patron de la défense en l’absence de Reece James et Thiago Silva. Preuve en est, il est le joueur le plus utilisé depuis le lancement de l’exercice avec 3 145 minutes disputées, loin devant Conor Gallagher et ses 2 816 minutes. Il a l’âme d’un leader, lui qui était le capitaine de l’AS Monaco.

La suite après cette publicité

Intraitable dans les grands rendez-vous à l’image de son duel contre Erling Haaland face à Manchester City, Axel Disasi impressionne les légendes du championnat anglais. À tel point que Jamie Carragher l’a comparé à John Terry, véritable icône du club londonien. Incontournable, le joueur de 25 ans n’a manqué que deux matchs de championnat cette saison. Il a démarré 92% de ses matchs cette saison. Il est l’une des rares lumières dans l’ombre de Chelsea, 11e de Premier League.

À lire

Mauricio Pochettino ne veut pas s’impliquer dans le dossier Gallagher

Axel Disasi dans le groupe français pour l’Euro ?

Le natif de Gonesse crève l’écran et marque donc les esprits en Angleterre, à quelques mois de l’Euro. Celui qui compte cinq sélections avec l’équipe de France n’est pas un indiscutable aux yeux de Didier Deschamps, mais ses récentes prestations pourraient laisser matière à réfléchir au sélectionneur. En novembre dernier, il avait remplacé Ibrahima Konaté, forfait, lors du dernier rassemblement des Bleus, où il était entré en jeu contre la Grèce.

La suite après cette publicité

Néanmoins, il fait face à une rude concurrence à ce poste. Jules Koundé, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté entre autres sont très appréciés par Didier Deschamps. Si le défenseur de Liverpool est excellent avec les Reds, les deux premiers apparaissent moins en forme que Disasi sur les dernières semaines. Alors que le champion du monde 1998 doit dévoiler sa liste le 14 mars prochain pour le rassemblement de mars, l’ex-Monégasque fait office de prétendant sérieux à une place dans le groupe des 23, en marge des rencontres contre l’Allemagne et le Chili, les 23 et 26 mars. L’heure de la confirmation pour le polyvalent défenseur ?