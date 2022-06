Mercato PSG : ça se bouscule pour Djeidi Gassama

Si au PSG, on parle beaucoup d'Édouard Michut, de Xavi Simons et de El Chadaille Bitshiabu, un quatrième titi parisien a fait également ses débuts en pro la saison dernière avec le club champion de France, Djeidi Gassama. Fer de lance du PSG en Youth League avec 5 buts et 2 passes décisives en 8 matches, l'ancien de l'AS Carrières Grésillons et de l'AS Poissy a vécu ses premières minutes en Ligue 1 avec le PSG face à Montpellier lors de la 37e journée de championnat.

Une apparition qui a fait de lui un champion de France et qui a forcément ravi le principal intéressé. « Je suis très heureux d’avoir effectué mes premières minutes en professionnel avec mon club formateur, c’est important. Et je vais encore travailler pour aller chercher une autre chance. Ce que je ressens lors de mon entrée ? Je suis content, excité, j’ai envie de jouer. C’est une fierté, pour mes parents, mes amis qui me regardent. »

Ruben Amorim l'a érigé en priorité du mercato

A un an de la fin de son contrat, cet attaquant droitier capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque avec une préférence pour le côté gauche, s'interroge forcément à la suite à donner à sa carrière, lui qui est en fin de contrat dans un an. Et les sollicitations sont nombreuses. Selon nos informations, le Sporting CP par l'intermédiaire de son coach Ruben Amorim est le club le plus chaud et il en a fait une de ses priorités estivales. Mais celui qui avoue s'inspirer de Kylian Mbappé est également suivi par d'autres clubs européens. Le FC Bâle, le FC Bruges, Southampton, le Borussia Monchengladbach, toujours friand de jeunes pépites de Ligue 1 poussent fort également.

Du côté du joueur et de son entourage (qui a déjà discuté avec Luis Campos) aussi bien que du côté du PSG, on attend de connaître le nom du futur coach pour avancer sur ce dossier. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Djeidi Gassama n'est pas pressé. Ce dernier, qui n'a jamais caché son envie de se faire une place au PSG, souhaite bien évidemment rester à Paris. Mais tout dépendra du futur coach et de sa capacité à faire confiance aux jeunes talents... On devrait rapidement en savoir plus dès que le successeur de Mauricio Pochettino sera nommé.