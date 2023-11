Manchester United a déjà trouvé le remplaçant d’Erik ten Hag, l’Arabie saoudite veut piller la Serie A

Ten Hag sur la sellette à Manchester United

En Angleterre, un club fait la Une de quasi tous les médias du pays, c’est évidemment Manchester United ! Rien ne va plus chez les Red Devils qui s’enfoncent un peu plus chaque jour dans la crise. Ce matin, le Daily Star placarde que «Manchester est divisé» ! «Le cauchemar de Ten Hag s’aggrave. Le vestiaire d’Old Trafford est en train de se fissurer. Erik Ten Hag s’efforce de réunir un vestiaire compliqué à Manchester United.» Même son de cloche en Une du Daily Mirror qui rapporte que «Erik se bat pour un Manchester désuni. Tout est parti en vrille. Ten Hag se bat contre les tensions de l’équipe qui s’est divisée autour d’Antony et Sancho.» Deux joueurs qui ne font pas l’unanimité à Manchester et qui se sont pris la tête avec Ten Hag, notamment Sancho, écarté depuis plusieurs semaines. Pour le Daily Express, «Ten Hag est confronté à des querelles au sein d’une équipe fracturée, alors qu’il se bat pour conserver son poste.» The Sun fait dans le jeu de mot avec le nom du coach mancunien et placarde qu’à Manchester, c’est «dix contre un !» Bref, ça sent le roussi pour Erik ten Hag à United et les dirigeants du club commencent à lui chercher un successeur. Dans ses pages intérieures, le journal espagnol AS évoque deux noms, voire trois : «Lopetegui - Emery, sont des solutions pour United. Ten Hag perd le soutien du club et du vestiaire. Les deux Espagnols sont sur la liste des remplaçants possibles. Zidane est le rêve interdit des dirigeants à Old Trafford.» Une page risque de se tourner chez les Red Devils dans les prochains jours.

La Serie A tremble pour ses stars

En Italie, la Serie A tremble pour ses meilleurs éléments. Que ce soit joueurs, entraîneurs, jeunes pépites, Il Corriere dello Sport s’inquiète de la razzia qu’est en train de faire l’Arabie saoudite sur le championnat italien. «Ils nous dépouillent», annonce le quotidien sportif transalpin. «Ils veulent José Mourinho, Maurizio Sarri, Paulo Dybala ou encore Adrien Rabiot». Pour le journal, «l’offensive de l’Arabie saoudite risque de ruiner la Serie A» ! Bon, en tous cas, un club veut recruter en Italie, c’est l’Inter. Selon La Gazzetta dello Sport, l’Inter veut se battre avec la Juventus pour le joyau de l’Udinese Lazar Samardzic, mais aussi Piotr Zielinski de Naples. Un «assaut» des Nerazzurri est prévu pour les deux joueurs annonce le journal au papier rose…

Le Real Madrid poursuit l’opération prolongation

En Espagne, le Real Madrid continue son opération prolongation de ses pépites. Après Vinicius Jr, c’est Rodrygo qui a signé un nouveau contrat avec la Casa Blanca. Cette annonce fait la couverture de AS ce matin qui s’enflamme pour ce Real qui prend un accent brésilien pour les prochaines années. C’est «la samba de Madrid. Rodrygo renouvelle son contrat pour trois saisons supplémentaire, jusqu’en 2028 et jouera en blanc jusqu’à l’âge de 27 ans. Il dispose d’une clause libératoire d’un milliard d’euros.» Le Real blinde ses joueurs et ce n’est sans doute que le début puisque les prolongations de Camvinga et Valverde sont aussi dans les tuyaux.