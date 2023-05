Man. City : Pep Guardiola réagit au nouveau record d’Erling Haaland

La suite après cette publicité

Quelques instants après la grosse victoire à domicile contre West Ham (3-0), l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola n’a pas tari d’éloges sur son attaquant norvégien Erling Haaland, tout juste nouveau détenteur du record de nombre de buts en une saison depuis le début de l’ère Premier League. Le technicien espagnol ne doutait pas du potentiel du Cyborg de 22 ans, affirmant que l’objectif principal de ce dernier reste le sacre final en championnat.

«Incroyable. Il n’a que 22 ans et il lui reste encore cinq matches à jouer. Combien de fois ai-je fait le changement après un triplé en 60 minutes, peut-être aurait-il marqué plus. Mais peut-être qu’il se serait blessé. Il est exceptionnel. Félicitations à lui. Nous nous attendions à ce qu’il marque des buts, mais battre les records de Cole et de Shearer ? Je suis presque sûr que ce qu’il veut, c’est gagner la Premier League. Nous avons un match en main, mais nous n’avons qu’un point d’avance. Nous devons continuer et bien récupérer», a-t-il déclaré au micro de BBC Sport.

À lire

Man. City : Erling Haaland s’offre le record de buts marqués en une saison de Premier League