Man. City : Erling Haaland s’offre le record de buts marqués en une saison de Premier League

Ce n’était qu’une question de jours pour Erling Haaland. Moins d’une semaine après son penalty converti à Fulham le week-end dernier, l’attaquant norvégien de Manchester City a récidivé devant son public, cette fois par un superbe piqué sur Lukas Fabianski, pour ainsi faire le break pour les siens et participer à la victoire des Skyblues contre West Ham (3-0).

Le 86e but des hommes de Pep Guardiola était également la 35e réalisation du Cyborg en Premier League cette saison, lui permettant ainsi de battre officiellement le record de buts inscrits en un exercice depuis le début de l’ère PL (soit dès 1992-1993). Il était détenu par deux buteurs, Andy Cole et Alan Shearer, s’étant arrêtés à 34 buts avec Newcastle en 1993/94 pour le premier et Blackburn la saison suivante pour le second.

