Premier League : vainqueur de West Ham, Manchester City reprend le trône de leader à Arsenal, Liverpool s’impose face à Fulham

Deux matches en retard de la 28e journée de Premier League se disputaient ce jeudi soir, puisque Manchester City et Fulham disputaient les quarts de finale de la FA Cup à la mi-mars. Les Cityzens, qui disputeront la finale de la coupe face à Manchester United le 3 juin prochain, affrontaient West Ham à domicile pour tenter de chiper la place de leader, occupée par Arsenal, tandis que les Cottagers, battus par les Red Devils au même stade du tournoi national, se déplaçaient sur la pelouse de Liverpool, à 7 points du top 4.

La suite après cette publicité

Direction la Mersey, où les Reds, vainqueurs de leurs quatre derniers matches de championnat, pouvaient se rapprocher de la Ligue des Champions en cas de victoire face à une équipe de Fulham battue lors de ses deux dernières sorties. Les hommes de Jürgen Klopp s’en remettaient à leur numéro 11 Mohamed Salah, qui transformait avant la pause le penalty provoqué par l’ancien Toulousain Issa Diop (39e). Un succès sur la plus petite des marges qui permet au LFC de revenir à 4 unités de MU, première équipe qualifiée pour la C1.

À lire

Man. City : Erling Haaland s’offre le record de buts marqués en une saison de Premier League

Haaland, encore lui

Du côté de Manchester, les Cityzens pouvaient compter sur une série impressionnante d’invincibilité (la dernière défaite remonte au 5 février dernier à Tottenham, 1-0). Les poulains de Pep Guardiola mettaient rapidement le pied sur le ballon et s’offraient les meilleures occasions du premier acte, mais sans pour autant trouver le chemin du but, mis en échec par Lukas Fabianski ou pas assez justes dans le dernier geste. Il fallait attendre le retour des vestiaires pour voir Nathan Aké faire trembler les filets adverses, d’un coup de casque au second poteau (1-0, 50e).

La suite après cette publicité

Avant le dernier quart d’heure, à la suite d’une superbe interception dans le camp londonien, Jack Grealish lançait Erling Haaland dans le dos de la défense avant de crucifier le dernier rempart polonais d’un ballon piqué (2-0, 70e) et ainsi battre officiellement le record de buts en une saison de PL. L’entrant Phil Foden s’offrait ensuite une réalisation en fin de rencontre, voyant sa reprise de volée contrée par Emerson, suffisante pour retromper Fabianski (3-0, 87e). Avec ce large succès, Manchester City reprend les commandes de la Premier League et déloge Arsenal, profitant encore d’un match en retard sur les Gunners.