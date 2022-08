Un club inattendu veut Eden Hazard, le Real Madrid a trouvé le successeur de Luka Modric

La suite après cette publicité

Hazard vers la Turquie ?

Comme à chaque été depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard est cité parmi les partants. Sauf que cette saison, le Belge pourrait bien avoir sa chance. Métamorphosé physiquement, il espère enfin pouvoir s'imposer au sein de la Maison Blanche. Mais le quotidien turc Fotomac dévoile une information qui pourrait bouleverser son avenir. Galatasaray, qui veut retrouver les sommets après sa saison compliquée, a mis le joueur de 31 ans sur sa liste des transferts. Le club stambouliote, qui a récemment attiré Dries Mertens et Lucas Torreira, veut avoir un impact mondial avec le recrutement du Diable Rouge. Reste quand même à trouver un accord avec les Madrilènes et trouver les moyens d'assumer son salaire conséquent.

Le successeur de Luka Modric à moindre coût

A 36 ans, Luka Modric fait encore la pluie et le beau temps dans l'entrejeu du Real Madrid. Mais le Croate n'est pas éternel et à un moment, il va bien falloir lui trouver un remplaçant. Et bien AS dévoile ce mercredi matin son identité. Il s'agit de Dani Ceballos. il est même considéré comme «intouchable», comme l'écrit le journal espagnol. Le coach Carlo Ancelotti voit tout simplement en lui le successeur de Luka Modric. Le coach italien lui a promis des minutes. En interne, le Real Madrid travaille sur la prolongation de son contrat qui se termine l'été prochain. Annoncé partant au début de l'été, l'Espagnol pourrait donc enfin avoir sa chance à Madrid.

Moussa Dembélé affole l'Angleterre

A la recherche d'un attaquant, Manchester United a jeté son dévolu sur Moussa Dembélé comme le placarde le Manchester Evening News sur sa Une. En fin de contrat, le joueur de l'Olympique Lyonnais représente une belle opportunité pour les Red Devils. Selon nos informations, plusieurs écuries en Europe ont approché Moussa Dembélé cet été. Pour le moment, le plan est de rester à Lyon. Poursuivre l'aventure plus longtemps avec les Gones n'est pas exclu. L'OL lui a fait une proposition de prolongation de contrat que le joueur étudie sérieusement.